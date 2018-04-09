دي ميستورا يعلن أن الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما

أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أن الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما.

وأكد أن النظام السوري وصف الهجوم الكيماوي على دوما بإنه مجرد إدعاء .