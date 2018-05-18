السيطرة على حريق محدود بمحطة وقود في عين شمس

اندلع حريق محدود داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس، الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخصين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محطة وقود بشارع أبو الفتوح عبد الله، وعلى لافور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ومحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة عاملين بحروق خطيرة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق وقع أثناء تفريغ الوقود، وتحرر المحضر اللاوم عن الواقعة، وانتدبت النيابة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة