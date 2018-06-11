الأمم المتحدة تؤكد العواقب الإنسانية في اليمن ستكون كارثية إذا توقف ميناء الحديدة عن العمل
GMT 19:11 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيومجلس الأمن يؤكد التسوية السياسية التفاوضية وحدها يمكن أن تنهي الصراع في اليمن
GMT 16:19 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيوالاحتلال يوقف حركة القطارات من عسقلان إلى مستوطنة "سديروت" عقب اندلاع حريق في منطقة السكك الحديدية بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من قطاع غزة
GMT 10:06 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن نحن مستعدون لتقديم الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية
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GMT 05:07 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيوالنائب العام الليبى يقرر الإفراج عن أبو زيد دوردة أبرز رموز النظام السابق
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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