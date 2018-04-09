البيت الأبيض يؤكد أن الهجوم الكيماوي يتطابق مع هجمات الأسد الكيماوية السابقة واشنطن .
GMT 19:23 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن أن مخاطر التصعيد تتزايد في سورية ومهاجمة "تي فور" لم تتبناه أي دولة
GMT 19:18 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندي ميستورا يحث مجلس الأمن إنشاء آلية تحقيق في مزاعم استخدام الكيماوي في دوما
GMT 19:16 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن أن الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما
GMT 19:14 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن إجلاء 4 آلاف من عناصر جيش الإسلام من دوما منذ بداية نيسان
GMT 19:12 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندي ميستورا يؤكد أن التوتر يزداد على المستوى الدولي بسبب الوضع في سورية
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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