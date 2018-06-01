ترامب يعلن أن اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قد ينهي الصراع بين الكوريتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أن اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي قد ينهي الصراع بين الكوريتين
GMT 18:50 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوالرئيس الأميركي يؤكد أن قمته مع الزعيم الكوري الشمالي ستجري في موعدها في 12 من الشهر الجاري في سنغافورة
GMT 16:26 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيومقتل ممرضة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات سلمية في قطاع غزة على الشريط الحدودي مع إسرائيل
GMT 15:58 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوالسيسي يصرح أن محاولات الفتنة بين مصر والسعودية لن تنجح
GMT 14:29 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوروّاد مواقع التواصل يُشككون في صحة توقيت أذان الفجر في مصر
GMT 14:14 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوالمقاومة اليمنية تصد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الفازة والخط الساحلي جنوبي الحديدة
تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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