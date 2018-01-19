وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو الاحد القادم لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
GMT 19:18 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرالمخلافي يؤكد أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب
GMT 17:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرعبدالملك المخلافي يؤكد أن الأزمة الحالية هي مشكلة يمنية
GMT 14:18 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يؤكد أن معركة اليمن هي معركة كل العرب للدفاع عن الهوية والأرض اليمنية، والأمة وعلى الأشقاء تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
GMT 16:49 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسعبدالملك المخلافي يعلن نقلنا البنك المركزي لعدن بعد ان اختفت المليارات من البنك
GMT 16:42 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسالمخلافي يؤكد أن هناك محاولات لتحويل أزمة اليمن من سياسة إلى إنسانية
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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