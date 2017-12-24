مقتل 15 من ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارات للتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن
GMT 15:40 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر13 قتيلًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في قصف للتحالف العربي
GMT 20:13 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر22 من ميليشيات الحوثي الإيرانية يستسلمون لقوات الشرعية اليمنية في شبوة على الحدود مع محافظة البيضاء
GMT 09:45 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرمقتل أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في عمليات قنص نفذها مسلحون في صنعاء خلال 24 ساعة
GMT 20:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرنيكي هيلي تؤكد إن إيران متورطة في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن
GMT 19:46 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبربريطانيا تدين إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه الرياض
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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