الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء يعلنون عن منظومة صواريخ جديدة.

أعلنت القوات الجوية والدفاع الجوي، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، عن إدخال منظومة صواريخ أرض جو جديدة إلى ميدان المعركة
GMT 00:29 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرالحوثيون يهددون بـ "قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية"
GMT 19:42 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالحوثيون يؤكدون لنائب المبعوث الأممي سنقطع الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي.
GMT 16:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة .
GMT 09:29 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يقتحمون مدرسة في إب لإجبار الطلاب على القتال وينهبون مساعدات إغاثية من مخازن المدرسة
GMT 12:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يستهدفون سيارة تقل نازحين من مديرية التحيتا في طريقهم إلى الخوخة بصاروخ موجه
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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