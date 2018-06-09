إمارة مكة تعلن أن المنتحر داخل الحرم يحمل الجنسية الفرنسية

أعلنت إمارة مكة في المملكة العربية السعودية، عن وقوع حادث انتحار في الحرم المكي، وتم تطويق الموقع على الفور من جانب رجال الأمن، ونقلت فرق الهلال الأحمر المنتحر إلى قسم الطوارئ في مستشفى أجياد، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ونشر صالح الفهيد مراسل صحيفة "عكاظ" السعودية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة شخصية للمنتحر الذي أكد أنه يحمل الجنسية الفرنسية كاشفا طريقة دخوله للأراضي السعودية، وتشير المعلومات من داخل الوثيقة المنشورة إلى أن المعتمر المنتحر يبلغ من العمر 26 عاما، وأنه دخل السعودية من منفذ مطار الأمير محمد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ذكرت أنها باشرت التحقيق بحالة انتحار في الحرم لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف داخل الحرم المكي، وأشارت بعض الصحف إلى أن المنتحر آسيوي.