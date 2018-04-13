المؤبد لـ 21 شخصاً في انقلاب عسكري بتركيا عام 1997

قضت محكمة تركية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على 21 شخصاً من بينهم قيادات سابقة في الجيش لاشتراكهم في انقلاب فبراير(شباط) عام 1997 مع تعهد فريق الدفاع عن المتهمين بالاستئناف في الحكم.