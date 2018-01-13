غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بجبل جميدة ومبنى مديرية القريشية.
GMT 18:54 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن
GMT 19:15 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي
ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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