الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في تمام الساعة 07:05 من مساء اليوم الجمعة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة".