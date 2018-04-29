رئيس وزراء الجزائر يلتقي مسؤولًا كونجوليًا

التقى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونجو الديمقراطية ليونارد شي أوكيتوندو الذي يزور الجزائر حاليًا .
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما قضايا الأمن والتنمية في القارة .
GMT 19:16 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوحدات عسكرية سعودية وصلت إزمير التركية للمشاركة في تمرين عسكري لخمسة أيام من المقرر انطلاقه في الشهر المقبل
GMT 18:56 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانماكرون يؤكد اتفاقه مع روحاني على العمل معا للحفاظ على اتفاق 2015 النووي
GMT 18:46 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمستشار الأمن القومي الأميركي يعلن ان لا قرار لترمب بعد بشأن الاتفاق النووي مع إيران
GMT 18:25 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانالمبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي سفير المملكة في روسيا
GMT 18:21 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الفرنسي
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك