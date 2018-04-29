رئيس وزراء الجزائر يلتقي مسؤولًا كونجوليًا

التقى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونجو الديمقراطية ليونارد شي أوكيتوندو الذي يزور الجزائر حاليًا .

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما قضايا الأمن والتنمية في القارة .