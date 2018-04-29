المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي سفير المملكة في روسيا

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .