الجيش اليمني يُحرر آخر مناطق مديرية ‏ميدي الساحلية

أعلن الجيش اليمني تحريره آخر مناطق مديرية ‏ميدي التابعة لمحافظة شمال غربي اليمن عقب ‏عملية عسكرية أطلقها فجر اليوم .‏

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة ‏العميد الركن عمر جوهر ، إن الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة تباب " كتف مُقل ‏الإستراتيجية " الواقعة جنوب مديرية ميدي ‏بإسناد جوي ومدفعي من قوات التحالف العربي. ‏

وأوضح أن المناطق المحررة تعد موقعًا إستراتيجيًا ‏وتمتد على مساحة 2 كيلو متر وتشرف مباشرة على ‏وادي حيران .

وأضاف المسؤول العسكري اليمني أن سيطرة ‏الجيش على تلك المناطق ستمكنه من السيطرة ‏النارية على مناطق واسعة في مديرية حيران في ‏عدة اتجاهات .

وأكد أركان حرب المنطقة الخامسة أن مديرية ‏ميدي باتت تحت حكم التحرير بشكل كامل عدا ‏بعض الجيوب المتحصنة في المزارع بشرق ‏المديرية .