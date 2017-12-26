نشرت مليشيا الحوثي قناصة فى محيط مديرية الحيمة بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء بعد أن منع الأهالى تلك العناصر من اقتحام المنطقة لاعتقال قيادات فى حزب المؤتمر الشعبي الذى كان يتزعمه الرئيس الراحل على عبد الله صالح .
GMT 18:15 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرإصابة طفلين بسقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على منزل في المطار القديم شمال مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 14:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقتلى من عناصر مليشيا الحوثي بصد هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني شرق مديرية الخوخة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:16 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل اثنين من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة أخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني جنوب اليمن
GMT 09:32 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي على مبنى محافظة ذمار شمال اليمن
GMT 13:20 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تواصل قصفها لقرى عزلة الحيمة في مديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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