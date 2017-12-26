نشرت مليشيا الحوثي قناصة فى محيط مديرية الحيمة بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء بعد أن منع الأهالى تلك العناصر من اقتحام المنطقة لاعتقال قيادات فى حزب المؤتمر الشعبي الذى كان يتزعمه الرئيس الراحل على عبد الله صالح .