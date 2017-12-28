قررت محكمة "عوفر" العسكرية تمديد اعتقال الأسيرة عهد التميمي لمدة 5 أيام و تجميد الإفراج عن نور التميمي 48 ساعة حتى استئناف قرار الإفراج بناءً على طلب "نيابة" للاحتلال.