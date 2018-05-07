الوفد يتضمن 6 شخصيات من بينها السفير الأميركي في إسرائيل ووزير الخزانة وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر ومساعده لشؤون المفاوضات الدولية
GMT 18:13 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالرئيس الأميركي يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
GMT 17:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالمشنوق يعلن أن دائرة عكار تشهد إعادة فرز بعض صناديق الاقتراع
GMT 17:09 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوناطق التحالف العربي يعلن أنه تم نزع ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي لتهدد الملاحة الدولية
GMT 17:08 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوتركي المالكي يعلن أنه تم قتل عدد من قيادات مليشيا الحوثي في جبهة محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 17:07 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالعميد تركي المالكي يؤكّد أن ميليشيات الحوثي تعيق عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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