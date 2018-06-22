مقتل 43 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع الويةالعمالقه في الساحل الغربي.

وتركزت المواجهات غربي مديرية التحيتا والمجيليس، كما نفذت القوات المشتركة المشتركة قصفا مدفعيا في مزارع النخيل بمديرية الدريهمي.