استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس

استشهد شابان فلسطينيان اليوم ، برصاص قوات الاحتلال على مقربة من السياج الحدودي الفاصل شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية في خان يونس، باستشهاد الشابين جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي ، شرق خزاعة .