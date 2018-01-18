البنك المركزي اليمني يقر تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية تدريجياً ابتداءً من الأسبوع القادم وإصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف ضمن خطة شاملة للتعافي الاقتصادي .
GMT 12:10 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالبنك المركزي اليمني يلغي قرار الحوثيين القاضي بتجميد أرصدة 1223 شخصية يمنية
GMT 19:32 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبرمحافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي يصرح أن الوديعة السعودية فاتحة خير لتجاوز أزمة الريال اليمني
GMT 19:47 2016 السبت ,29 تشرين الأول / أكتوبرالحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بالوقوف وراء هجوم عدن
GMT 09:36 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبرمحافظ البنك المركزي اليمن ييؤكد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي على وشك النفاذ ولم يتبق سوى 700 مليون دولار
GMT 09:27 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبرمحافظ البنك المركزي اليمني يؤكد أن هناك مليار و 800 ألف دولار مخالفات الحوثيين في البنك المركزي
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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