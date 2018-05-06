البحرين تُدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان

أدانت مملكة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست، والتفجير الذي استهدف مقر الحاكم الإدارى لمنطقة أحمد أباد باقليم باكتيا في أفغانستان واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف المنامة إلى جانب كابل في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية وإحلال الأمن والسلم .

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .