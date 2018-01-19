مقتل قيادي من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعدد آخر من المتمردين في غارات للتحالف العربي في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 09:22 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أكثر من 50 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي لليمن خلال 24 ساعة
GMT 09:19 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر شيوخ المناطق والأعيان في الساحل الغربي لليمن على تجنيد الشباب والأطفال للزج بهم في جبهات القتال
GMT 08:56 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبروصول عدد من جثث ميليشيات الحوثي إلى محافظتي الحديدة و إب
GMT 13:28 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرمقتل 38 من ميليشيات الحوثي بسلسلة غارات للتحالف العربي استهدفت اجتماعًا ومواقع عسكرية في دمت شمالي محافظة الضالع
GMT 17:52 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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