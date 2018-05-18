وسائل اعلام كوبية تعلن أن 104 شخص كانوا على متن الطائرة التي تحطمت بعد اقلاعها من مطار هافانا
GMT 18:40 2018 الجمعة ,18 أيار / مايونجاة 3 من بين 104راكاب كانوا على متن طائرة بيونغ 737 التي تحطمت في هافانا
GMT 17:32 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوتحطم طائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي
GMT 15:23 2018 الجمعة ,18 أيار / مايومقتل 8 على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس
GMT 15:10 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوالأمم المتحدة تصوت لصالح إرسال لجنة تحقيق بجرائم الحرب في غزة
GMT 14:41 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوإصابات بإطلاق النار في مدرسة بتكساس والشرطة تسيطر على مطلق النار
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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