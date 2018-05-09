أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ قليل أن الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخًا من نوع بدر أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه نجران وسقط بمنطقة صحراوية