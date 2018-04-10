محمد بن سلمان يؤكد أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل القاعدة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل القاعدة.

وصرح أن إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا.