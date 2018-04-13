غوتيريش يكرر دعوته لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في قتل فلسطينيين بغزة

كرر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في قتل اسرائيل للفلسطينيين شرق قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمه له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
وقال: "نرى جراح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتعمق مرة أخرى. العنف الأخير في غزة أدى إلى وقوع وفيات وإصابات لا داعي لها. أكرر دعوتي لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الحوادث. وأناشد أيضا المعنيين، الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات والإصابات، وخاصة أي إجراءات يمكن أن تعرض المدنيين للضرر".
وأضاف: أن "هذه المأساة تؤكد إلحاح إحياء عملية السلام لتحقيق حل الدولتين الذي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش في دولتين ديمقراطيتين جنبا إلى جنب، في إطار حدود آمنة ومعترف بها.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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