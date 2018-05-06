مقتل 23 عاملاً إثر انهيار منجمين للفحم في باكستان

لقي 23 عاملاً حتفهم وأصيب آخرون بجروح إثر انهيار منجمين للفحم الحجري في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت السلطات الباكستانية اليوم، أن الحادث الأول نجم عن انفجار لغاز الميثان في منجم بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في وقت متأخر من الليلة الماضية وتسبب في انهيار جزء من المنجم ونتج عنه مقتل 16 عاملاً وإصابة 9 آخرين.

وأضافت أن الحادث الثاني وقع في منجم مجاور ونجم أيضًا عن انفجار للغاز وأدى إلى مصرع سبعة أشخاص.

وقال مدير إدارة منطقة كويتا جاويد أنور شاهيواني، إن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.