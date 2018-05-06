الميليشيا الحوثية تقصف تجمعات سكنية في ‏مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، بصواريخ الكاتيوشا تجمعات سكنية في ‏مناطق آل برمان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء،، ‏وسط اليمن.‏

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيا الانقلابية المتمركزة في ‏مواقعها بمنطقة عباس بمديرية ذي ناعم استهدفت ‏بصواريخ الكاتيوشا قرى عينه آل برمان الآهلة ‏بالسكان بالمديرية.‏

وأسفر القصف عن أضرار في ممتلكات الأهالي من ‏بينها سيارة لأحد المواطنين وممتلكات أخرى بالقرية.‏