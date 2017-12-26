سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات المسلحة ومقتل الطيار
GMT 16:35 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبرالآلية المشتركة للتحقيق في الكيماوي السوري اعتمدت الوثائق والأدلة في تقريرها
GMT 13:36 2017 الإثنين ,05 حزيران / يونيوسلاج الجو السورى يشن غارات على مواقع تابعة لـ"داعش" قرب مدينة تدمر
GMT 10:17 2017 السبت ,15 إبريل / نيسانسلاح الجو السوري يقتل الفرنسى "أبو بكر الحكيم" المسئول العسكرى لولاية الرقة
GMT 09:07 2017 الجمعة ,17 آذار/ مارسالجيش الإسرائيلي يعلن طائراتنا لم تتعرض لأى ضرر خلال العملية التى جرت فى سوريا
GMT 14:31 2017 الثلاثاء ,14 آذار/ مارسالأمم المتحدة تعلن سوريا أصبحت "غرفة تعذيب" وقصف النظام لخزان مياه جريمة حرب
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
أرسل تعليقك