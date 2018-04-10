ماكرون يعلن قبلت دعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان لزيارة السعودية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء قبوله دعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان لزيارة السعودية.

وأكد ماكرون لدينا رغبة مشتركة مع السعودية لمكافحة كافة أشكال الإرهاب.