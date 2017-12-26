7 غارات لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 11:01 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرتحليق مكثف لطيران التحالف العربي في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 18:53 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرانفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء شمال اليمن بالتزمن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي
GMT 18:36 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يحلق في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 15:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 7 غارات على مواقع الحوثيين في منطقة البقع أقصى شمال اليمن
GMT 15:20 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرغارتين لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في معسكر العمري في محافظة تعز جنوب اليمن
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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