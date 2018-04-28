الجيش اليمني يُحرر موقعي القفاصة والتبة السوداء بغربي تعز

حققت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع تتمركز فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكن خلاله من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء .
وأشار المصدر إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف وطائرات الاباتشي ، مضيفًا أن المعارك لازالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش .
وذكر المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت / 26 سبتمبر/ أن حقول واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعت في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني .
وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا وتدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها .
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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