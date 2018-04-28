الجيش اليمني يُحرر موقعي القفاصة والتبة السوداء بغربي تعز

حققت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز ، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها المليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء .

وأشار المصدر إلى أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف ‏وطائرات ‏الاباتشي ، مضيفًا أن المعارك لازالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش .

وذكر المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية على شبكة الانترنت / ‏‏26 سبتمبر/ أن حقول واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعت في محاولة ‏منها ‏لإعاقة تقدم الجيش الوطني .

وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المليشيا وتدمير عدد من ‏المعدات ‏القتالية التابعة لها .