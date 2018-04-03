أردوغان يعلن أنشأنا مناطق خفض التصعيد وحققنا تقدمًا في سورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنشأنا مناطق خفض التصعيد وحققنا تقدمًا في سورية.

وأكد أردوغان تبادل الأفكار مع الجانب الإيراني أيضا بشأن الحل السياسي في سورية