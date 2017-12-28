4 غارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين شمال مديرية كهبوب بمحافطة لحج جنوب اليمن ولا زال التحليق مستمر .
GMT 16:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 15:18 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن.
GMT 18:51 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية استهدفت مواقع المليشيات الحوثية في مديرية نهم شرق العاصمه صنعاء شمال اليمن
GMT 16:07 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية على موقع تابع لمسلحي جماعة الحوثيين في مدينة ضحيان
GMT 12:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع لميليشيات الحوثي في صعدة في اليمن
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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