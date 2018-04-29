السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا

أحبطت أجهزة الأمن المصرية اليوم محاولة تسلل 44 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.
وأفاد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في تصريح له اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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