السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا

أحبطت أجهزة الأمن المصرية اليوم محاولة تسلل 44 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وأفاد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في تصريح له اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.