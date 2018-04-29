السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا
آخر تحديث GMT17:44:37
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا

أجهزة الأمن المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أحبطت أجهزة الأمن المصرية اليوم محاولة تسلل 44 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وأفاد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر في تصريح له اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 16:18 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
العرب اليوم - خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

GMT 16:16 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

ميليشيات الحوثي الانقلابية تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات
العرب اليوم - ميليشيات الحوثي الانقلابية تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات

GMT 15:18 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خان يونس
العرب اليوم - قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خان يونس

GMT 14:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم
العرب اليوم - قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

GMT 21:52 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

انطلاق العملية الانتخابية في استراليا
العرب اليوم - انطلاق العملية الانتخابية في استراليا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 44 شخصًا إلى ليبيا



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تميز بأنه دون أكمام وبفتحة واسعة من الخلف

هايلي بالدوين تخطف الأنظار بفستان جرئ في نيويورك

نيويورك ـ مادلين سعاده

حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي  في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:58 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

الفستان الضيق المخطط الحل المثالي لجميع الأوقات في هذا الربيع
العرب اليوم - الفستان الضيق المخطط الحل المثالي لجميع الأوقات في هذا الربيع

GMT 06:05 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

"كودادو الخاصّة" أحدث منتجع فاخر في جزر المالديف
العرب اليوم - "كودادو الخاصّة" أحدث منتجع فاخر في جزر المالديف

GMT 06:27 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

امتلكْ عقارًا ريفيًّا مذهلًا في المملكة المتحدة بـ6 ملايين جنيه إسترليني
العرب اليوم - امتلكْ عقارًا ريفيًّا مذهلًا في المملكة المتحدة بـ6 ملايين جنيه إسترليني

GMT 06:05 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

الرئيس الروسي يزعم محاولة الولايات المتحدة تقسيم سورية
العرب اليوم - الرئيس الروسي يزعم محاولة الولايات المتحدة تقسيم سورية

GMT 03:15 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

موظفو "الجزيرة" الإنجليزية يضربون بسبب الأجور وظروف العمل
العرب اليوم - موظفو "الجزيرة" الإنجليزية يضربون بسبب الأجور وظروف العمل

GMT 07:53 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

نصائح لحزم حقائب عطلة قصيرة خلال فصل الصيف
العرب اليوم - نصائح لحزم حقائب عطلة قصيرة خلال فصل الصيف

GMT 06:39 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

"Cheriton Treehouse" أكبر منزل شجرة في إنجلترا
العرب اليوم - "Cheriton Treehouse" أكبر منزل شجرة في إنجلترا

GMT 10:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

جولة داخل منزل "Maunsel" الفخم في سومرست البريطانية
العرب اليوم - جولة داخل منزل "Maunsel" الفخم في سومرست البريطانية

GMT 01:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

ترامب فخور بتقرير لجنة المخابرات الداخلية لتبرأته من تهمة التخابر
العرب اليوم - ترامب فخور بتقرير لجنة المخابرات الداخلية لتبرأته من تهمة التخابر

GMT 05:59 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

وكالة تطبيق القانون الأوروبية تحقق في مقتل صحافية مالطية
العرب اليوم - وكالة تطبيق القانون الأوروبية تحقق في مقتل صحافية مالطية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab