الأزهر يُطلق قافلته الطبية الثالثة إلى تشاد

أعلن الأزهر الشريف، عن إطلاق قافلته الطبية الثالثة إلى جمهورية تشاد، صباح غد الأحد، حيث يستمر عمل القافلة، التي تعد الثانية التي يوجهها الأزهر لدولة أفريقية خلال أقل من شهرين، حتى ٢٢ من أبريل (نيسان) الجاري.

وأكد الأزهر، في بيان له، أن القافلة تضم طاقماً طبياً مكوناً من ٢٤ طبيباً من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصاً تشمل: العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير، بالإضافة لطاقمٍ من الصيادلة والممرضين.