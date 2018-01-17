بعثة مملكة البحرين لدى الامم المتحدة بنيويورك قامت بتسليم رد المملكة على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين

قامت بعثة مملكة البحرين لدى الامم المتحدة في نيويورك بتسليم رد المملكة على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين.

وجاء الرد البحريني يؤكد عدم حدوث أي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات للأجواء القطرية.