تركي المالكي يعلن أن النظام الإيراني يغذي الإرهاب وخاصة من ناحية تهريب الصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي وتهديد سلامة الملاحة البحرية
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"المتحدث باسم التحالف العربي" صعدة نقطة لتهريب وإطلاق الصواريخ على السعودية
GMT 17:15 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"متحدث التحالف" قوات الجيش اليمني تتقدم في محافظة البيضاء
GMT 17:14 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالمالكي يُصرح أن الحوثيون تسببوا بإحراق مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة غربي اليمن
GMT 17:13 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان"تركي المالكي" الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف
GMT 16:44 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانالمالكي يؤكد أن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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