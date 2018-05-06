الجيش الوطني اليمني يستعيد موقعين غرب مأرب ‏

فرضت قوات الجيش الوطني اليمني، سيطرتها على موقعين ‏جديدين في ‏منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب ‏عقب معارك ‏ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد ‏موقعين ‏كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة ‏المطار ‏بصرواح.‏

وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء ‏إثر هجوم ‏شنته قوات الجيش مستهدفًا مناطق تمركز ‏الميليشيا ‏بصرواح غرب مأرب.‏

ولقي عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم ‏وجرح ‏آخرين في تلك المواجهات، فيما لاذ الباقون ‏بالفرار ‏مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وعتاد وأسلحة.‏

وتشهد جبهات صرواح مواجهات مستمرة منذ ‏ثلاث ‏سنوات حيث مثلت منطقة استنزاف للميليشيا ‏الانقلابية ‏التي تكبدت فيها خسائر كبيرة بالأرواح ‏والعتاد.‏