الجيش الوطني اليمني يستعيد موقعين غرب مأرب ‏

فرضت قوات الجيش الوطني اليمني، سيطرتها على موقعين جديدين في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعين كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة المطار بصرواح.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء إثر هجوم شنته قوات الجيش مستهدفًا مناطق تمركز الميليشيا بصرواح غرب مأرب.
ولقي عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين في تلك المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وعتاد وأسلحة.
وتشهد جبهات صرواح مواجهات مستمرة منذ ثلاث سنوات حيث مثلت منطقة استنزاف للميليشيا الانقلابية التي تكبدت فيها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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