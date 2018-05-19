السلطات الفرنسية تفرج عن عائلة الإرهابي منفذ حادث الطعن

أفرجت السلطات الفرنسية، السبت، عن عائلة الإرهابي الذي نفذ حادث الطعن في باريس الأسبوع الماضي، عقب يومين من احتجازهم والتحقيق معهم، وفقًا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.ووفق الصحيفة فإن الشرطة الفرنسية اعتقلت سيدتين من أقارب حمزة عظيموف الفرنسي الروسي الذي نفذ هجومًا بالطعن في باريس قتل خلاله شخصًا وأصاب 4 آخرين قبل أن تنجح الشرطة في قتله بالرصاص، وأفرجت الشرطة عن السيدتين اليوم لكنها احتجزت صديقه "عبد الحكيم .أ" للاشتباه في تورطه في الأحداث.