السلطات الفرنسية تفرج عن عائلة الإرهابي منفذ حادث الطعن

أفرجت السلطات الفرنسية، السبت، عن عائلة الإرهابي الذي نفذ حادث الطعن في باريس الأسبوع الماضي، عقب يومين من احتجازهم والتحقيق معهم، وفقًا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.ووفق الصحيفة فإن الشرطة الفرنسية اعتقلت سيدتين من أقارب حمزة عظيموف الفرنسي الروسي الذي نفذ هجومًا بالطعن في باريس قتل خلاله شخصًا وأصاب 4 آخرين قبل أن تنجح الشرطة في قتله بالرصاص، وأفرجت الشرطة عن السيدتين اليوم لكنها احتجزت صديقه "عبد الحكيم .أ" للاشتباه في تورطه في الأحداث.
GMT 17:25 2018 السبت ,19 أيار / مايوإيمانويل ناحشون يعلن أن سفارة أوروجواي ستفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل
GMT 16:32 2018 السبت ,19 أيار / مايوالدفاعات الجوية السعودية تعترض باليستي أطلقه الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.
GMT 16:26 2018 السبت ,19 أيار / مايوالحوثيون يعلنون اطلاق صاروخا باليستيًا على لواء الرادارات السعودي في مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.
GMT 23:35 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوسفارة فلسطين تعلن أن مستشفيات مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال جرحى غزة
GMT 22:07 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوقوافل مساعدات مصرية متوجهة إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
أرسل تعليقك