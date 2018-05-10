أزالت تداعيات واقعة العثور على أسرة كاملة مقتولة داخل الفيلا الخاصة بها في الرحاب بالقاهرة الجديدة، تتوالى، وفي أول تصريح له، كشف الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، خلال تصريحات صحفية، عن تفاصيل الحالة التشريحية للجثث.

وأوضح “عبدالحميد”، بأن الطب الشرعى انتهى من تشريح 4 جثث، وهم الزوجة والأبناء الثلاثة، وجاء تقرير الطب الشرعى حسب تصريحات كبير الأطباء، كالآتي:

كلاً من المجني عليهم مصاب بطلقتين بمنطقة الرأس استقرت بالجمجمة.

الأطباء قاموا بأخذ عينات من الأب القاتل، وسوف تتم عملية التشريح وبيان مابها.

الجثامين كانت فى حالة تعفن.

لن يتم تسليم الجثث لأقاربهم لحين استكمال المعاينة والتشريح.

ومن ناحية أخرى، كشفت تحقيقات النيابة خلال المعاينة الأولية لفيلا المجني عليهم، وجود مصوغات الأسرة بكامل حالتها، مما ينفي السرقة إلا أن تشريح الجثث أثبت أن الأعيرة النارية المستخدمة هى ذاتها نفس الأعيرة، والعثور علي مسدس غير مرخص، كما تبين تحرير محضر من قبل ضد المقاول من أحد الأشخاص لتأخره عن سداد بعض الديون المستحقة.