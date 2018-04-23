زعيم الحوثيين يعلن أن صالح الصماد قُتل يوم الخميس إثر غارة للتحالف العربي في الحديدة

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي أن صالح الصماد "رئيس المجلس السياسي الأعلى" قُتل يوم الخميس الماضي، مع 6 من مرافقيه إثر غارة للتحالف العربي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأضاف عبدالملك أن مقتل الصماد كان في شارع الخمسين بالقرب من جولة الأقرعي في محافظة الحديدة بـ 3 غارات لطيران التحالف