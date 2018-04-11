عباس يؤكد أن حركة حماس بدأت تتبنى المقاومة الشعبية السلمية

أكد الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء أن حركة حماس بدأت تتبنى المقاومة الشعبية السلمية، وأهنيهم أنهم استيقظوا لهذه الحقيقة أن هذه المقاومة أفضل من الكلام الفارغ.