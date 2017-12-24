مواجهات بين الشبان و الاحتلال في قرية حرملة شرقي بيت لحم
GMT 22:57 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ب ٨ دوريات منذ قليل
GMT 21:03 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عامل بلدية البيرة أثناء توجههم لمكب النفايات في مدينة البيرة مساء الأحد
GMT 15:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 10:18 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد إطلاق النار عليه عند مدخل مستوطنة "بسيغوت"
GMT 22:21 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرشبان يغلقون شارع 60 بالقرب من منطقة واد الشيخ ببيت امر شمال الخليل بالاطارات المشتعلة وتواجد لقوات الاحتلال بالمكان
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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