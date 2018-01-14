قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبيث يطهرون قرية أشعاب في منطقة فضحة في مديرية الملاجم البيضاء

قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبيث يطهرون قرية أشعاب في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وسقوط عشرات القتلى والجرحى ووقوع أسرى في صفوف الحوثيين.