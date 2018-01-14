قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبيث يطهرون قرية أشعاب في منطقة فضحة في مديرية الملاجم البيضاء

قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبيث يطهرون قرية أشعاب في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وسقوط عشرات القتلى والجرحى ووقوع أسرى في صفوف الحوثيين.
GMT 13:31 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تحرر منطقة السعراء وسوق البقع والعواضي بعد معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة البقع في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن.
GMT 13:37 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / ينايرمقتل قيادي حوثي و 5 من مرافقيه اثر اندلاع اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في مديرية ناطع لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
GMT 15:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 07:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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