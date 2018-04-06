لحظة إنتشال جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه منذ دقائق قليلة انتشلت قوات الحماية المدنية جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل، وهى لشخص يدعى "عمرو عبد العزيز البلتاجى"، 36 سنة، وتم نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة .
وأشار سلطان إلى أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الآن، بتواجد جميع الجهات المعنية، موضحًا أنه يتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.
كانت شهدت الاسكندرية وقوع انهيار عقار كائن ب 4 شارع القدس متفرع من ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد فجر اليوم، مكون من7 أدوار.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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