لحظة إنتشال جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه منذ دقائق قليلة انتشلت قوات الحماية المدنية جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل، وهى لشخص يدعى "عمرو عبد العزيز البلتاجى"، 36 سنة، وتم نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة .



وأشار سلطان إلى أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الآن، بتواجد جميع الجهات المعنية، موضحًا أنه يتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.



كانت شهدت الاسكندرية وقوع انهيار عقار كائن ب 4 شارع القدس متفرع من ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد فجر اليوم، مكون من7 أدوار.