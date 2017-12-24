الحوثيون يعلنون الإفراج عن 160عنصرًا من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
GMT 19:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يأسر 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي
GMT 21:51 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون ينفذون حملة مداهمات واعتقالات بحق قيادات في المؤتمر الشعبي في صنعاء
GMT 17:19 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون نشروا 10 دبابات في خط الستين بالعاصمة صنعاء
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GMT 09:26 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على العاصمة الاماراتية أبوظبي
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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