أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة مقتل شاب برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة .
GMT 18:26 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانسقوط قذائف على مخيم اليرموك قرب دمشق
GMT 18:24 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالرئيس الإيطالي يأسف لعدم إحراز أي تقدم في محادثات أزمة الحكومة
GMT 17:41 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانغوتيريش يدعو إلى تحقيق "مستقل وشفاف" حول مواجهات غزة
GMT 17:18 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا
GMT 16:52 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانقذيفة حوثية تقتل صحافيًّا يمنيًّا في البيضاء
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك