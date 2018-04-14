​محمود دغش البطل الذي مات واقفًا خلال هجوم مُتطرّف في سيناء

أبى الملازم أول محمود عماد دغش، أحد قتلى الهجوم المتطرف الذي تم إحباطه السبت، أثناء استهداف معكسر تابع إلى القوات المسلحة في وسط سيناء، أن يسمع لأصوات المتطرفين بالاستسلام، وظل صامدا مصوبا سلاحه في وجه أعداء الوطن، دون أن يهتز، سائرًا على درب من سبقوه من القتلى الذين ضحوا بأرواحهم لأجل حماية مصر، حتى أن نال الشهادة على قسم "أرض الفداء".
صمود القتيل دغش، لم يكن من قبيل الصدفة، ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن سألوك عن الرجال؟ قل بسيناء "أرض الفداء.. يحمون الأرض ويصنون العرض"، يدلل على أنه بطلٌ تجرع جينات الوطنية والفداء، وأنه دائمًا ما كان يطلب الشهادة في سبيل الدفاع عن المحروسة"، يقول صديقه.
ويضيف صديقه وهو يتذكر رفيقه الذي رحل فجأه، مواسيًا نفسه بأنه نال ما كان يتمنى: "لم ينذل للإرهابيين، ولم يترك سلاحه وظل يقاتل لآخر قطرة في دمه"، متابعًا: "كان دائمًا يريد أن يقاتل كل عدو للوطن".
ويحكي عن سيرته بين أقرانه، بأنه كان يتميز بصفات حميدة نادرًا ما تجتمع في شخص "أدب واحترام، ورقي في التعامل، والوقوف بجانب المحتاج والضعيف".
كان "دغش" يحرص على الاطمئنان على أصدقائه في كل الأوقات، وعندما شيع خبر مقتله لم يتقبل أحدهم فراقه، لأنه كما قيل كان مداوى جروح الجميع بأحاديثه، وكلماته المطمأنة، وهو ما تضمنته بعض الرسائل التي حصل عليها "الدستور"، للمحادثات بين الشهيد وأصدقائه المقربين في قرية "بلتان" التابعة لمركز طوخ في القليوبية.
GMT 15:36 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانمقاتلات التحالف العربي تشن غارتين في محيط مطار صنعاء الدولي
GMT 15:34 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانأسماء قتلى الهجوم المُتطرِّف على أحد المعسكرات في وسط سيناء
GMT 14:48 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانمفتي الشيشان يطلع على أوضاع البلدة القديمة في الخليل
GMT 14:35 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالقوات المصرية تقتل 14 مسلحاً إثر اقتحامهم أحد معسكرات القوات وسط سيناء
GMT 14:32 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالأردن يجدد دعمه للحل السياسي في سوريا
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
أرسل تعليقك